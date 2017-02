Grand Prix für Pascale Kramer, Vermittlungspreis für Linsmayer

Pascale Kramers bisher zwölf Romane seien geprägt von den Leitmotiven - "oder besser Leidmotiven" - Tod, Verhängnis und Trauer, sagte Bundesrat Alain Berset am Donnerstagabend in seiner Laudatio: Die Autorin verfüge über einen "Seismografen des Leidens", zugleich privat wie ins Politische und Soziale ausgreifend.

Als Beispiel für die politische Relevanz erinnerte Berset an Kramers Roman "L'Autopsie d'un père" (2016), der vom Leiden einer Tochter an ihrem übermächtigen, lieblosen Vater erzählt, der zwei Männer vor Gericht verteidigte, die ganz ohne Grund einen afrikanischen Immigranten massakrierten. Der in dem Roman dargestellte Mangel an Empathie, so Berset, sei eines der ganz grossen Probleme der Gegenwart - "das letzte Jahr hat es gezeigt, von Brexit bis Trump".

Erster Roman mit 21

Pascale Kramer wurde am 15. Dezember 1961 in Genf geboren und wuchs in Lausanne auf. Nach einem abgebrochenen Literaturstudium arbeitete sie zunächst als Journalistin und stieg dann in die Werbebranche ein - erst für sechs Jahre in Zürich, seit 1987 in Paris, wo sie inzwischen eine eigene Werbeagentur betreibt.

Ihr literarisches Debüt gab Kramer, als sie 21 Jahre alt war. Nach einer längeren Schreibpause verschaffte ihr der dritte Roman "Manu" 1996 den Durchbruch und brachte ihr den renommierten Prix Dentan ein. Am erfolgreichsten war bisher ihr Roman "L"implacable brutalité du réveil" (2009), der unter anderem mit einem Schweizer Schillerpreis und dem Prix Rambert ausgezeichnet wurde.

Linsmayer gibt Büchern eine zweite Chance

Der diesjährige Träger des Vermittlungspreises, Charles Linsmayer "hat die Jury mit seinem schwungvollen und unermüdlichen Engagement für die Literatur überzeugt", heisst es zur Begründung. Er sei nicht nur ein aussergewöhnlicher Vermittler, sondern auch Literaturkritiker, Verleger, Initiator von Übersetzungen, Ausstellungskurator und Organisator von öffentlichen Lesungen".

Dazu habe er bedeutende Sammlungen herausgegeben, in denen Werke der Schweizer Literatur wiederveröffentlicht wurden, beispielsweise "Frühling der Gegenwart". So verhalf er vergriffenen Büchern zu einer zweiten Rezeption.

Einzelwerkpreise

Neben den beiden grossen Preisen wurden am Donnerstag in der Nationalbibliothek in Bern auch die "kleinen", mit je 25'000 Franken dotierten Preise vergeben. Deren Träger wurden bereits im Januar kommuniziert.

Ausgezeichnet wurden "Hihi - Mein argentinischer Vater" von Dieter Zwicky, "Inventaire des lieux" von Laurence Boissier, "Dr Chlaueputzer trinkt nume Orangschina" von Ernst Burren, "Wilhelm Tell in Manila" von Annette Hug, "Louis Soutter, Probablement" von Michel Layaz, "Flusspferd im Frauenbad" von Jens Nielsen sowie "Allegra" von Philippe Rahmy.

Frauen unterdotiert

Die vom Bundesamt für Kultur (BAK) verliehenen Preise wurden heuer zum fünften Mal vergeben. Dabei wurden zum dritten Mal der Grand Prix für ein Gesamtwerk und die Einzelwerkspreise am selben Anlass verliehen. Von den bisher acht Trägern des Grand Prix' ist Pascale Kramer nach Erica Pedretti (2013) erst die zweite Frau.