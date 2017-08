Harvard-Rede von Harry-Potter-Autorin Rowling erscheint auf Deutsch

Die australische Schauspielerin Elizabeth Debicki ("Guardians of the Galaxy Vol. 2") macht es ihrer Landsmännin Nicole Kidman in der Rolle der englischen Schriftstellerin Virginia Woolf (1882-1941) nach. Wie die Branchenblätter "Variety" und "Hollywood Reporter" am Mittwoch berichteten, übernimmt Debicki die Hauptrolle in dem geplanten Historien-Drama "Vita & Virginia" über die Liebesbeziehung zwischen Woolf und ihrer Kollegin Vita Sackville-West, gespielt von Gemma Arterton.