How to do business

Ich würde dazu einen schlichten Rollkragenpullover, eine dickere Chino oder Stoffhose kombinieren, die dem Look den typisch klassischen Touch verleiht. Auf eine Jeans würde ich in diesem Fall eher verzichten. Hinsichtlich der Schuhe darf eigentlich fast alles gewählt werden, was gefällt: ein sportlicher Sneaker ist genauso erlaubt wie ein Chelsea aus Leder.

Bei der Farbe darf auch etwas Mut bewiesen werden: auf den internationalen Modeschauen laufen Mäntel in crème-weiss oder verschiedenen Blaunuancen über den Laufsteg, auch ein gemusterter Mantel darf durch die Strassen von heute wandeln.

Wir leben in der heutigen Zeit und dürfen uns auch in der Arbeitswelt mal was trauen. Unbequeme Lederschnabelschuhe und kneifende, nicht gut sitzende Anzüge waren gestern. Steht zu eurem guten Geschmack und habt Mut mit einer Farbe Akzente zu setzen.

Solange Ihr hinter Eurem Outfit steht kann hier auch nix schief laufen. Denn das Outfit ist auch zugleich ein schöner Spiegel der Persönlichkeit.