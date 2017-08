"Humble" von US-Rapper Lamar ist MTV-Musikvideo des Jahres

In dem ausgezeichneten Video thematisiert der Rapper auf ironische Weise Ruhm und Reichtum. Lamar wird in zahlreichen Rollen dargestellt - vom Papst bis hin zu Jesus beim "letzten Abendmahl".

Der 30-Jährige hatte die Preisverleihung in Inglewood bei Los Angeles in Kalifornien zuvor mit einer feurigen Version von "Humble" eröffnet. Am Ende seines Auftritts kletterten als Ninja-Kämpfer gekleidete Tänzer einen brennenden Zaun empor.

Im Kampf um den Titel als bester Künstler musste sich Lamar jedoch dem Briten Ed Sheeran geschlagen geben. Bester neuer Künstler wurde der R&B-Sänger Khalid. Pink bekam den Michael-Jackson-Vanguard-Award für ihre inzwischen bereits 15 Jahre dauernde Karriere.

Katy Perry kritisiert Trump

Viele Stars nutzten die dreistündige Show für politische Aussagen und persönliche Ansprachen. Moderatorin Katy Perry kritisierte gleich zu Beginn mit mehreren Gags US-Präsident Donald Trump und fragte ins Publikum, wie die Leute ihn "verarbeiten".

Es gäbe Null Toleranz für Hass und Diskriminierung, sagte Paris Jackson, die Tochter des toten US-Popstars Michael Jackson, auf der Bühne bevor sie die Auszeichnung für das beste Pop-Video an die US-Band Fith Harmony überreichte. "Wir müssen standhalten", so Jackson.

Neuer Preis für "Kampf gegen das System"

Erstmals wurde auch ein Preis in der Kategorie "Bester Kampf gegen das System" vergeben. MTV vergab ihn an alle sechs Nominierten zu gleichen Teilen, darunter K'Naan und John Legend, die mit ihren Videos auf die Lage von Einwanderern in den USA aufmerksam machten. Der Preis sollte von Susan Bro überreicht werden. Ihre Tochter Heather Heyer war bei den gewalttätigen Auseinandersetzungen bei einer Rassisten-Demonstration in der US-Stadt Charlottesville ums Leben gekommen.

Musiker Jack Antonoff posierte auf dem rotem Teppich mit einem Transgender-Militärmitarbeiter und sagte, es wäre "absolut wahnsinnig" diese nicht zu unterstützen, nachdem US-Präsident Donald Trump entschieden hatte, dass sich Transgender nicht mehr für den Militärdienst bewerben dürfen. Die Entscheidung sei widerlich, sagte Antonoff vor Beginn der Verleihung.