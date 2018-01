"Hundeherz" von Michail Bulgakow: Aus dem Hund gekommen

Eine Werbeagentur hätte den Zeitpunkt der Premiere von Michail Bulgakows grausiger Groteske "Hundeherz" nicht besser wählen können. Gleichentags hatten die geklonten Javaner-Äffchen ihren medialen Auftritt in allen Blättern und die Diskussion um die ethischen und technischen Grenzen der Reproduktionsmedizin angeheizt.

In Bulgakows satirischer Parabel, entstanden 1925, aber erst 1968 in einer russischen Exil-Zeitschrift veröffentlicht, geht es in der Tat um die Erschaffung eines "neuen Menschen". Bulgakow, selber Arzt, stellt seine Novelle damit in die Tradition von Frankenstein, Jekyll-Hyde, Golem, Homunkulus: von Menschen geschaffene Chimären, die sich der Herrschaft ihrer Erzeuger entziehen.

Menschlich-tierisch?

Spezialgebiet des ebenso schrulligen wie renommierten und genialen Chirurgen Prof. Filipp Filippowitsch ist eigentlich die Verjüngungsmedizin - auch ein hochaktuelles, brisantes Thema. Mit dem Einpflanzen tierischer Organe (Eierstöcke und Hoden) verhilft er seinen Patienten zu neuer Libido und Lendenkraft.

Nun hat er einen Strassenköter - in Alexander Nitzbergs Übersetzung nennt er ihn Lumpi - in seine Praxis gelockt. In einer höchst anschaulichen Operation pflanzt er diesem Hoden und Hypophyse eines bei einer Messerstecherei umgekommenen Ganoven ein.

Zum Erstaunen des Professors und seines Assistenten Bormenthal glückt die Operation: Der Hund mutiert zusehends zum Hundemenschen Lumpikow. Er beginnt, erst ungehobelter dann fliessender und unflätiger, zu sprechen. Er frisst, schmatzend und sabbernd zwar. Er schüttet Whisky wie Wasser in sich hinein. Er begrapscht und bespringt die Haushälterin. Verschafft sich sogar Papiere und eine Stelle als städtischer Katzenjäger. Er klaut und lässt immer stärker seinen Organspender zutage treten: den Proletarier, der sich in geordneten, klassenbewussten Welt des Mediziners ungehörig breitmacht.

Als er gar seinen Schöpfer mit der Pistole bedroht, entschliesst sich dieser, das Experiment abzubrechen und die Operation rückgängig zu machen: Hund bleibt Hund, doch immerhin kommt die Wissenschaft zur Erkenntnis: "Wenn einer spricht, heisst das noch lange nicht, dass er ein Mensch ist."

Tierisch guter Lumpi-Lumpakow

Alvis Hermanis stellt die schrullig-schauerliche Geschichte in eines seiner typischen Bühnenbilder: Ein opulentes, man könnte auch sagen, überfrachtetes, realistisches Interieur. Fahrbare Wandstücke, zu beiden Seiten der Spielfläche aufgereiht, warten darauf, wie von Geisterhand bewegt punktgenau in Position gefahren zu werden.

Bücherschrank, Vitrine, Vertiko, Paravent, Operationssliege, Garderobe, Standuhr, sogar ein Cheminée fügen sich zur grossbürgerlichen Wohnung und Praxis des Professors. Das ist lustvoll anzusehen, wirkt aber auch etwas altbacken. Und es bremst mitunter den Handlungsflusses. Die Arbeit des lettischen Regisseurs, zwar ungemein detailverliebt und exakt, bleibt oft an der polierten Oberfläche: optische Kulinarik, verbrämt mit Klängen aus Verdis "Adia".

Grossartig ist dagegen die schauspielerische Leistung aller und ganz besonders diejenige von Fritz Fenne als Lumpi-Lumpakow. Wie er winselt, knurrt, bellt, schnüffelt und sich an den unfeinsten Körperstellen kratzt, ist schlicht grossartig. Sein Gang, seine langsam sich formende Artikulation, die wachsende Beherrschung der Gliedmassen, die zunehmende Dreistigkeit - tierisch gut!

Claudius Körber als Adlatus des Professors profiliert sich einmal mehr als feinsinniger Schauspieler mit Zwischentönen. Robert Hunger-Bühler, schlohweiss und tattrig, weiss Genialität und Weltfremdheit bestens zu vereinen - ein Schuss mehr Dämonie hätte der Figur gut getan. Doch lieber setzt er sich zum Schluss neben sein Trichtergrammophon und lauscht dem Abschiedsgesang Aidas, die - typisch Hermanis - den Abschied von der unschönen Welt, die früher besser war, besingt.