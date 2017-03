Italienische Erfolgssaga von Elena Ferrante wird verfilmt

Vom 5. – 9. April 2017 finden in Basel bereits zum dritten Mal die Dokumentartage «It’s the real thing» statt. Wie immer geht es um die Frage der Realität, diesmal unter dem Aspekt der Satire. Wer darf was? Bleibt ein Scherz ein Scherz? Und warum sind wir ständig in Panik? Wir haben den Direktor Boris Nikitin gefragt.