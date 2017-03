Jelinek-Stück "Am Königsweg" über Trump in New York vorgestellt

Die einstündige Lesung in englischer Übersetzung gab am Montag im Martin E. Segal Theatre Einblick in Jelineks provokativen Kommentar zu Trump. Eine an die Muppet-Figur Miss Piggy erinnernde blinde Seherin versucht darin, aus seinem wirren Verhalten die Zukunft abzuleiten.

"Ich schreibe nur, was ich mir vorstelle, und vieles kann ich mir nicht einmal mehr vorstellen", liess die in Wien lebende Autorin den etwa 70 Zuschauern in New York mitteilen. Für die Lesung in der Übersetzung von Gitta Honegger wurde die Bühnenfassung von gut 90 auf etwa 16 Seiten gekürzt.

"Jeder von uns lehnt ihn ab. Der König weiss es, aber er glaubt es nicht", heisst es darin. Schauspielerin Masha Dakic, die die Passagen aus "Am Königsweg" vortrug, hatte sich dafür nach Jelineks Vorbild frisiert und geschminkt und sah der Autorin verblüffend ähnlich.

Jelinek hatte die Arbeit an dem Stück am Tag nach Trumps Wahlsieg begonnen. Im Oktober soll es am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg uraufgeführt werden. Jelinek sei die erste Autorin von Weltrang, die sich mit Trump befasse, sagte Segal Theatre-Direktor Frank Hentschker.