John Landis belebt Michael Jacksons "Thriller" in 3D wieder

Landis nutzte für die Neuproduktion Jacksons Originalmusik und auch die Bilder aus dem Jahr 1983. Das Video, so wie es aktuell auf YouTube zu sehen sei, habe nicht den Wünschen des King of Pop entsprochen, sagte er. "Jetzt seht ihr es, wie Michael es haben wollte." Neben der Neu-Produktion war am Montag erstmals auch ein Making-of von "Thriller" aus dem Jahr 1983 zu sehen.

Landis und Jackson verbindet wegen des Musikvideos eine bittere Geschichte: Kurz vor Jacksons Tod hatten der Regisseur sowie der Produzent von "Thriller", George Folsey, gegen Jackson wegen Besitzrechten an dem Video geklagt. 2012 wurde eine Einigung mit den Nachlassverwaltern des Sängers erzielt. Landis beteuerte aber stets, der Rechtsstreit habe seine Trauer um den King of Pop nie geschmälert.

Michael Jackson war am 25. Juni 2009 im Alter von 50 Jahren an einer Überdosis des Narkosemittels Propofol gestorben. Seither erschienen zwei Alben mit bis dahin unveröffentlichtem Material des King of Pop.