Joko und Klaas verlängern mit ProSieben - neue Shows geplant

ProSieben entwickle mit den Moderatoren auch neue Projekte, so Senderchef Daniel Rosemann. Heufer-Umlauf werde im Frühjahr mit einer eignen wöchentlichen Late-Night-Show bei dem Privatsender starten. Winterscheidt sei im Februar unter anderem in seiner Sendung "Beginner gegen Gewinner" zu sehen. Ausserdem sitzt er in der Jury der neuen ProSieben-Show "Das Ding des Jahres".