Julia Roberts und Lucas Hedges in Mutter-Sohn-Rollen

Lucas Hedges war in diesem Jahr für seine Nebenrolle in dem Familiendrama "Manchester by the Sea" für einen Oscar nominiert. In "Ben is Back" spielt er einen charmanten, aber zugleich verstörten jungen Mann, der zu Weihnachten überraschend ins Haus seiner Eltern zurückkehrt.

Der Drehstart ist für Dezember in New York geplant, wie "Variety" berichtet. Peter Hedges, Autor von Filmen wie "What's Eating Gilbert Grape" (1993), "About a Boy" (2002) und "Dan in Real Life" (2007), liefert auch das Drehbuch.