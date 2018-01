Zu ihrem 25. Geburtstag kehren die Lovebugs am Samstag, 26. Mai, an den Ort zurück, an dem vor einem Vierteljahrhundert alles begann: Im Sommercasino Basel fand 1993 nämlich ihr allererster Auftritt statt. Mit einem Repertoire von gerade mal sieben Songs spielte die Band anlässlich eines Nachwuchswettbewerbs vor einer Handvoll begeisterten Freunden. Der Rest ist Geschichte.