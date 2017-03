Kuno Lauener: "Auf der Bühne hänge ich gern den Giel raus."

Der Musiker, der am heutigen Freitag seinen 56. Geburtstag feiert, sieht beim Treffen im Penthouse eines Berner Hotels auch tatsächlich zu fit aus und ist zu gut gelaunt für einen Verlassenen. Er nimmt die Sonnenbrille ab, bevor er grüsst, bietet ein Wasser an und entspannt sich auf dem Sessel an der Fensterfront. Es ist sein letzter Interviewtermin vor Feierabend.

Die Themen, die er auf dem ersten Album seit fünf Jahren besinge, seien "Secondhand-Geschichten", Szenerien aus Filmen und Büchern oder Erinnerungen an längst Erlebtes, erklärt Kuno Lauener der sda. "Wenn ich selber im Schlamassel stecken würde, hätte ich keine solchen Songs schreiben können." Dann wolle er jeweils kein "Gränni" sein. Mit einer gewissen Distanz sei es leichter, über Liebeskummer zu schreiben.

SDA: Sie haben ja Mumm, in einer intakten Beziehung über das Beziehungsende zu schreiben.

Kuno Lauener: "Meine Partnerin hat natürlich schon gesagt: 'he geit's, schliift's?'. Als "Schatteboxer" und "Schachtar gäge Gent" veröffentlicht wurden, hat man sie im Job auch sofort gefragt, ob alles in Ordnung sei. Das ist natürlich scheisse. Aber wir sind schon lange zusammen und sie weiss, wie ich bin. Und dass das Leben mit mir manchmal alles andere als lustig ist."

SDA: Warum schreiben sie so gerne Songs über die Liebe und deren Ende?

"So richtig erklären kann ich das nicht. Es ist wohl einfach eine zumutbare Art, sich damit zu beschäftigen. Ausserdem verhilft mir die Reimform zu einer Knappheit, die mir erlaubt, Dinge wegzulassen, was die Geschichten irgendwie erträglich macht."

SDA: Geht es Ihnen besser, wenn Sie eigene Erfahrungen in einem Song deponiert haben?

"Irgendwie ja, es ist dann abgehandelt. Ich hatte schon als Teenager das Gefühl, Dinge aufschreiben zu müssen. Und wenn man dann auch noch singen, auch mal wütend singen und dazu posieren kann, dann ist es eine gute Form, Erlebnisse zu verarbeiten und abzulegen."

SDA: Was machen denn die Menschen, die diese Fähigkeit nicht haben?

"Die machen andere Dinge, gehen Fussball spielen. Im besten Fall."

SDA: Nun sind ja auch Lieder über kindliche Eifersucht ("Chliine Brueder") oder Zukunftswünsche ("Sunntig Mittag i de Sächzgerjahr") auf dem Album. Stammen die Texte alle aus der gleichen Zeit?

"Sie sind alle in den letzten drei Jahren entstanden. Davor bin ich zweimal Vater geworden. Auch damals wollte ich schreiben, konnte aber nicht. Ich war zu fasziniert und irritiert vom Vatersein."

SDA: Sie haben sich zwischenzeitlich von ihrem langjährigen Gitarristen Tom Etter getrennt und mit Bassist Wolfgang Zwiauer und Gitarrist Manuel Häfliger zwei neue Mitglieder in die Band geholt. Wie läuft es in der neuen Konstellation?

"Ich empfinde die Zusammenarbeit als sehr fokussiert und inspirierend. Es war nur ganz kurz ein bisschen furchtbar, weil wir am Anfang alle so schüchtern waren. Und für die Neuen war ich zu Beginn halt einfach der Promi in der Band. Da musste ich schon schauen, dass die Unsicherheiten schnell verschwinden."

SDA: Wie haben Sie das gemacht?

"Ich habe auf den Tisch geklopft und klargemacht, dass sie mir sagen können, was sie denken. Da unten, in unserem Übungskeller sind seit 30 Jahren alle gleich. Es ist der Ort, an dem es keine Rolle spielt, ob man bekannt ist oder nicht: Da wird einfach nur gearbeitet."

SDA: Was haben Sie von den neuen Bandmitgliedern gelernt?

"Es gibt einen Song namens Quick, eher kühl, aber mit opulenter Gitarre. Die Musik ist von Mänu und ich finde den Song cool. Gerade weil er so anders ist als die anderen und uns damit eine neue Welt öffnet."

SDA: Wie kann man sich das Tourleben von Züri West mittlerweile vorstellen?

"Mit den Neuen weiss ich noch nicht, wies wird. Doch bei Küse (Fehlmann), der wie ich von Anfang an dabei ist, und mir läuft das mittlerweile recht überschaulich. Meistens hab ich ein Buch dabei und gehe nach dem Konzert gleich ins Hotel lesen. Oder wir sitzen rum und plaudern. Auf der Bühne hänge ich gerne den Giel raus. Aber sonst..."

SDA: Die beiden Neuen wollen bestimmt noch eine Weile mit Züri West unterwegs sein. Können Sie ihnen diesen Wunsch erfüllen?

"'Love' ist tatsächlich die erste Scheibe, bei der ich mich fragte, ob es die Letzte ist. Würden bis zum nächsten Album wieder fünf Jahre vergehen, dann wäre ich 60. Aber Wolfi und Mänu reden bereits vom nächsten Album und das find ich jetzt eben super. Ich hoffe, es wird nicht wieder so lange dauern bis es soweit ist."