Lauwarmer Sängerstreit: Bieitos Version von "Tannhäuser" in Bern

Die grandiose Ouvertüre zu Richard Wagners "Tannhäuser" hat symphonische Dimensionen, dauert sie doch rund eine Viertelstunde. Kaum erklingen die ersten magischen Bläserpassagen, wabert diffuser Dunst in den Zuschauerraum. Im Clair-Obscur der Bühne (Rebecca Ringst) beginnt ein geradezu tropisches Wuchern und Wachsen: Lianen, Efeu, Winden... Es grünt und grünt. Und dauert! Zumal das grossbesetzte Orchester - gespielt wird die sogenannte Wiener Fassung von 1875 aus letzter Hand - dem differenzierten Klanggemälde kaum gerecht wird.

Unter dem Dirigenten Kevin John Edusei wird ziemlich pauschal musiziert. Linien klingen verwischt, die hohen Geigenpassagen spitz, die Bläser oft matt, das Klangbild wenig transparent und oft zu laut. Das wird sich im Lauf des Abends zwar ins Positive verändern. Dennoch: Solides Handwerk dominiert über Klangmagie, der pauschale Pinselstrich überwiegt das Detail.

Wuchernder Dschungel

Später geistert durchs Zwielicht des Urwalds ein Wesen: Venus ist's im schwarzen Négligé. Keine Göttin oder Zauberin, sondern eine heutige, selbstsichere wie selbstsüchtige Frau mit moderner Kurzhaarfrisur. Claude Eichenberger gibt die Liebesgöttin mit stimmlicher Strahlkraft, die sinnliche Wärme und schneidende Härte gleichermassen überzeugend zum Ausdruck bringt. Sie buhlt, masturbiert und zwingt den Mann zum Cunnilingus, so dass der arme Heinrich von Ofterdingen, genannt Tannhäuser, übersättigt von fleischlicher Sinneslust das Weite sucht.

Der Abtrünnige ist ein schmuddeliger, melancholischer Alt-Hippie mit fettigen Haarsträhnen und Overall - praktisch: der lustfreundliche Reissverschluss! Im zweiten Akt zum Sängerwettstreit wird er in einen Gesellschaftsanzug mit Fliege gesteckt, der ihm sichtlich unbequem und - ja wir haben's kapiert - auch im übertragenen Sinn zu eng ist, weshalb er die Kluft auch bald wieder ablegt und sich das Hemd fetzenweise vom Leib reisst.

Daniel Frank in der Titelrolle meistert die anspruchsvolle Partie mit Respekt erheischendem Durchstehvermögen, stimmlich präsent und gut fokussiert, aber ohne viele Zwischentöne.

Weisse Strenge

Die "teure Halle" ist in plakativem Gegensatz zum zwielichtigen Dschungel ein weisser, hart ausgeleuchteter Raum mit eckigen Säulen und hinderlichen Stolperschwellen - der bekannten Skulptur von Max Bill nicht unähnlich. Und, es ist abzusehen, im dritten Akt überwuchert das vegetabile Grünzeug die rationale Architektur; Schlamm und Morast breiten sich aus.

Die Elisabeth - optisch als fast identische Inkarnation der sinnlichen Venus angelegt - gibt die junge Lettin Liene Kinča. Auch sie nicht bloss die makellose Verkörperung männlicher Projektion, sondern eine Frau, die sich mit einer gewissen Widerborstigkeit in der ritualisierten Männerwelt einen Platz zu behaupten sucht - allerdings vergeblich und stimmlich mit gewisser Schärfe. Kai Wenger als ihr Onkel und thüringischer Landgraf singt mit untadeligem, etwas monochromen Bass.

Unter den befreundeten und konkurrierenden Minnesängern gewinnt rollenbedingt Wolfram am meisten Profil. Jordan Shanahan zeichnet nicht nur den grossmütig Verzichtenden, sondern auch den frustrierten Liebenden, der Elisabeth schon mal einen fordernden Kuss auf die Lippen brennt und am Schluss gar Venus huldigt. Sein Lied an den Abendstern gelingt nicht ganz so berührend, wie man es von diesem Zugstück erwartet.

Bleibt als übergeordnete Klammer die Regie Calixto Bieitos, dem der Ruf des Skandals, der Schonungslosigkeit vorauseilt. Der Eclat durch Tannhäusers ekstatisches Preislied der Sinneslust - mithin der Spannungsbogen zwischen Individuum und Gesellschaftsnorm - bleibt aus.

Mit Ausnahme einer rituellen Blutsudelei, mit der die Kämpen den Kollegen wieder in ihren Kreis aufnehmen, ist wenig Drastisches zu sehen. Nicht dass man dies vermisste, bewahre. Was man vermisst, sind Stringenz und Intensität, was den Abend lang werden lässt. Länger als das zu kurze T-Shirt des Regisseurs beim Schlussapplaus!