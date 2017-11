Leben lohnt sich: "Die letzte Pointe" von Rolf Lyssy

Gertrud Forster (Monica Gubser) versteht die Welt nicht mehr, als eines Tages ein adretter Brite namens George vor ihrer Türe steht und behauptet, sie hätte ihn zum Tee eingeladen. Die Witwe eines erfolgreichen Musikers kann sich nicht daran erinnern. Als George (Michael Rutman) ihr am Computer nicht nur die Senioren-Dating-Plattform zeigt, auf der sie sich kennengelernt haben sollen, sondern auch noch einen längeren Chatverlauf zwischen ihnen, fällt Gertrud vor Schreck in Ohnmacht.

Das Bewusstsein zu verlieren, ist das eine, doch Gertrud ist sich sicher, dass sie gar den Verstand verliert. Dieser Zwischenfall hält sie, die schon in den letzten Tagen immer wieder Termine vergessen hat, für einen klaren Beweis für ihre rasant fortschreitende Demenz. Und so wie ihre demente Freundin im Altersheim will sie nicht enden. Nie im Leben.

Also beschliesst Gertrud, ohne ihre Familie zu informieren, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Doch niemand will ihr diesen Wunsch erfüllen. Sie sei höchstens depressiv, sagt der Arzt, und der Sterbehelfer und hauptberufliche Gartenarchitekt Balz Sommer (Peter Jecklin) gestaltet auch lieber ihren Aussenbereich, als dass er ihr einen Giftcocktail serviert.

Vom Leben überlistet

Die kein bisschen kranke, sondern lediglich sture Gertrud beginnt also, nach anderen Methoden zu suchen. Während sie mit Waffen liebäugelt, in Gedanken von einer Terrasse springt und sich eine schauderhafte Erstickungsart demonstrieren lässt, tut das Leben hinter ihrem Rücken alles dafür, sie zu überlisten.

Enkelin Meret Blum (Delia Mayer) verliebt sich in den Gartenarchitekten, von dessen zweitem Standbein sie nichts weiss. Sohn David (Daniel Bill) und dessen Frau Alice (Anikó Donáth) tun alles, damit sie einmal "Omis" Haus erben. Verehrer George, dem Gertrud die Illusion eines langen gemeinsamen Lebensabends mit kryptisch-dramatischen Bemerkungen nehmen will, lässt sich nicht beirren. Und Tochter Chantal (Suly Röthlisberger), nun ja, bei ihr ist das Leben nicht ganz so aufregend. Noch weiss sie ja nicht, dass sich dies bald ändern würde.

Die Story ist raffiniert und äussert unterhaltsam aufgebaut. Während das Geheimnis um den mysteriösen Online-Chat zwischen Gertrud und George für den Zuschauer relativ rasch gelüftet ist, bestimmt es das Schicksal der Protagonisten bis zum Schluss. Denn erst als Gertrud dahinterkommt, können alle aufatmen. Wenn auch nur für einen kurzen Moment.

Vater-Sohn-Wunder

"Die letzte Pointe" ist nicht nur ein herzlich-rührender Filmspass mit vielen komischen Highlights. Es ist auch ein Gemeinschaftswerk des Zürcher Regisseurs Rolf Lyssy und seinem Sohn, Kameramann Elia. Nach drei Dokumentarfilmen war dies der erste gemeinsame Spielfilm. Elia Lyssy sieht das Werk als "die Vollendung des Kreises, der begann, als ich als Junge auf seinen verschiedenen Drehs in die Filmwelt eingeführt wurde", wird er im Presseheft zum Film zitiert.

Für Rolf Lyssy, der mit "Die letzte Pointe" nach 22 Jahren zum Spielfilm zurückgekehrt ist, ist sein neuster Streich sogar ein "Wunder". Denn zwischenzeitlich hat das eine oder andere gegen eine Fertigstellung gesprochen. Neben Absagen von Fördergremien war dies vor allem der Velounfall, der Lyssy 2016 ans Spitalbett fesselte. In dieser Zeit hat Elia übernommen - "das war neben dem überstandenen Unfall der zweite Glücksfall, der unseren Film rettete", so sein Vater.