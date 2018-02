"Let's dance"-Jurorin Motsi Mabuse: Lochis sorgen für Kreischalarm

"Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse (36) geht davon aus, dass Heiko und Roman Lochmann in der neuen Staffel zu den Publikumslieblingen gehören. "Die Lochis werden als YouTube-Stars Kreischalarm bei den Mädels auslösen", so ihre Prognose in der aktuellen "Gala" (Heft 06/2018). "Ich kaufe mir Ohropax, denn ich kreische mit."