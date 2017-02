Ludwig-Börne-Preis geht an Rüdiger Safranski

Der Schriftsteller und Philosoph Rüdiger Safranski erhält den Ludwig-Börne-Preis 2017. Das hat der Schauspieler Christian Berkel als alleiniger Preisrichter entschieden. Safranski scheue sich nicht, sich in aktuelle politische Diskussionen in Deutschland einzumischen. "Den Gegenwind der politischen Klasse, die seine Meinungen und Analysen mitunter als störend empfindet, erträgt er gelassen", begründete Berkel seine Entscheidung in einer Mitteilung der Börne-Stiftung vom Donnerstag.

Der 72-jährige Bestseller-Autor Safranski ist mit Biografien über Goethe, Nietzsche oder Schopenhauer bekannt geworden. Als einer der wenigen prominenten Intellektuellen hat er sich kritisch über die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel geäussert.

Safranski beschreibe in seinen Essays den seit der Romantik andauernden Konflikt der deutschen Seele zwischen innerer Realität und äusserer Wirklichkeit, würdigte Berkel den Preisträger. Dies mache er auf hohem sprachlichen Niveau in der Tradition Börnes.

Der mit 20'000 Euro verbundene Preis wird Safranski am 28. Mai in Frankfurt verliehen. Die renommierte Auszeichnung erinnert an den aus dem jüdischen Ghetto in Frankfurt stammenden Ludwig Börne (1786-1837). Der scharfzüngige Autor war ein Vorkämpfer für bürgerliche Freiheiten und gilt als Begründer des politischen Feuilletons.

Über den Preisträger entscheidet jeweils ein vom Vorstand der Börne-Stiftung benannter Preisrichter allein. Zu den bisherigen Preisträgern zählen Marcel Reich-Ranicki, Peter Sloterdijk, Hans Magnus Enzensberger, Joachim Gauck und Frank Schirrmacher. Zuletzt ging der Preis an den früheren Feuilleton-Chef der "Neuen Zürcher Zeitung", Martin Meyer.