Luxusmodehaus Gucci verzichtet künftig auf Pelz

"What Happened to Monday?": Noomi Rapace in düsterer Zukunftswelt

Der Science-Fiction-Film "What Happened to Monday?" treibt das Prinzip der Mehrfachrolle auf die Spitze. Schauspielerin Noomi Rapace schlägt sich gleich in sieben Rollen durch eine grimmige Zukunftswelt, die an Überbevölkerung leidet.