Männer Trends 2017

Hochwasser

Als ob die Jungs auf dem Laufsteg durch Wasser gehen: der Hosensaum ist ganze 10 cm nach oben gerutscht. Jeder Designer greift diesen Trend bei mindestens zwei Outfits auf. Das kurze Hosenbein macht den Style frisch und sommerlich. Ich würde ein paar sportliche Socken dazu empfehlen und z.B. den Look mit einem Kapuzenpullover und Blazer kombinieren.

Garage Punk?!

Punk und Garage, was sich früher nicht ausstehen konnte wird jetzt als Style getragen: zwei Musikrichtungen, zwei verschiedene Welten. Für manche unvorstellbar, in der Mode der neue Trend. Karohosen und Lederjacke paaren sich mit schnuckeligen 70er Jahre Prints und «Nerd»-Brille - was sich neckt, das liebt sich halt. Und aus dem Sex Pistols Song «I am an antichrist» wird «I am a fashionist».

Übermächtige Schultern

Athletisch und bärenstark, das bringt der «strong shoulder»-Trend mit sich. Was oben breit anfängt wird untenrum schmal und elegant. Auf dem Laufsteg präsentiert das Outfit eine Bühnenleistung. In der Wirklichkeit allerdings wirkt der Trend etwas dick aufgetragen.

Camouflage

Dezent, aber durchaus sichtbar der Camouflage-Print. Irgendwie scheint er nicht wegzugehen oder sagen wir zu verschwinden. Immer wieder greifen die Designer diese Grün- oder Brauntöne im «Militärprint» ähnlichen Variationen auf. Dabei versuchen sie ihn geschickt einzusetzen, so zum Beispiel auf die Innenseite gedruckt um ihn nur «erahnen» zu lassen von aussen. Oder er wird als Detail eingesetzt um den Schnitt mehr ins rechte Licht zu rücken. Dabei aber ganz wichtig: 2017 trägt man die Trendtarnung nicht als All-Over-Look. Eine Variation für die, die das Military-Muster nicht auf dem Leib tragen möchten, könnten der Schuh oder ein Accessoire wie Tasche oder Rucksack sein.