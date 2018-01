Marie-Eve Hildbrand gewinnt 8. Kulturprozent-Dokfilmwettbewerb

Der österreichische Regisseur und diesjährige Jury-Präsident Ulrich Seidl verkündete am Freitag am Rande der Solothurner Filmtage die Gewinnerin. "Ein wichtiges und gesellschaftlich besonders relevantes Thema, auf das sich die Filmemacherin mit grosser Sensibilität und Offenheit gegenüber ihren Protagonisten und mit viel dokumentarischem Einfühlungsvermögen einlassen wird", begründete Seidl die Jury-Wahl.

Im Zentrum von Marie-Eve Hildbrands Dokfilm stehe das Gesundheitssystem im Umbruch, schreibt das Migros-Kulturprozent in einer Mitteilung zum Film. Während die Schulmedizin grosse Fortschritte mache, erlebten alternative Heilmethoden einen Boom. Dabei werde das Angebot immer unübersichtlicher. "Droht der Menschen in diesem Durcheinander verloren zu gehen?", sei eine der Fragen, die die Regisseurin in ihrem Film stelle.

Marie-Eve Hildbrand, die 2017 den Schweizer Filmpreis für das Casting und die Schauspielführung in "Ma vie de Courgette" gewann, erhält 400'000 Franken vom Migros-Kulturprozent sowie 80'000 Franken von der SRG. Das Thema des 8. Wettbewerbs lautete "Orientierung". Am Freitag lancierte der Kulturförderer auch den 9. und vorletzten Wettbewerb zum Thema "Identität".

Nach einer Laufzeit von zehn Jahren beendet das Migros-Kulturprozent 2020 seinen Schweizer Dokfilmwettbewerb. Das Ziel des Wettbewerbs, Impulse für das hiesige Dokfilmschaffen zu setzen, sei erreicht worden.