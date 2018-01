Melitta Breznik mit Bündner Literaturpreis ausgezeichnet

Die Autorin lasse ihre Leserschaft "an den Verstrickungen einzelner Lebensgeschichten mit den Folgen der Geschichte teilnehmen", schrieb die Stiftung Bündner Literaturpreis am Mittwoch in einem Communiqué. "Dank ihrer feinfühligen und doch direkten und klaren Sprache erreicht die Autorin eine grosse Intensität in ihren Werken."

Melitta Breznik ist in Österreich aufgewachsen und lebt heute in Sent. Sie hat Medizin studiert und sich zur Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie ausbilden lassen. Seit 1993 arbeitet sie auch literarisch und hat fünf Bücher - darunter "Nachtdienst" (1995), "Das Umstellformat" (2002) und "Der Sommer hat lange auf sich warten lassen" (2013) - sowie zahlreiche Zeitungsartikel veröffentlicht.

Die Preisverleihung findet am 14. Februar in der Kantonsbibliothek Chur statt.