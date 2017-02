Migros-Kulturprozent zeichnet junge Bewegungstheater-Künstler aus

Mariyam Baghdadi (Bad Zurzach), Sara Bienek (Langenthal), Mahalia Horvath (Beinwil am See), Jean-David L'Hoste-Lehnherr (Lausanne) und Olivia Ronzani (Basel) erhalten je 14'400 Franken, wie das Migros-Kulturprozent am Donnerstag mitteilte. Ausgezeichnet wurde auch ein jungen Künstler für die beste Partnerrolle: Tommy Entresangle (Chalons en Champagne) erhält 3000 Franken.

Die jungen Künstler stehen alle an der Schwelle zwischen Ausbildungsabschluss und Bühne. Drei von ihnen studieren an der Accademia Teatro Dimitri in Verscio, die anderen an der Comart in Zürich sowie an der Folkwang Universität der Künste in Essen.