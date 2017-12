Mit Musik ins neue Jahr: Berlin, Dresden und Wien geben den Ton an

Kein Jahreswechsel ohne Musik: Konzerte zu Silvester und Neujahr gehören nicht nur bei grossen Orchestern zum Standardrepertoire. Doch die wenigsten schaffen es ins Fernsehen. Deshalb richten sich auch dieses Mal die Blicke und Ohren nicht nur eingefleischter Klassikfans auf das Geschehen in Berlin, Dresden und Wien.

Die Sächsische Staatskapelle Dresden und ihr Chefdirigent Christian Thielemann widmen sich nach mehreren Ausflügen in die Welt der Operette diesmal der Filmmusik. Zum Jubiläum 100 Jahre UFA erklingen musikalische Höhepunkte aus bekannten Filmen. Dazu zählen unter anderem Melodien aus den Filmen "Die drei von der Tankstelle", "Der blaue Engel" und "Tanz auf dem Vulkan".

Als Solisten wirken Angela Denoke, Elisabeth Kulman und Daniel Behle mit. Das Konzert wird am Silvestertag ab 17.30 Uhr live im ZDF übertragen. Wer in der Semperoper sitzen will, muss für Tickets zwischen 150 und 250 Euro zahlen. Die Staatskapelle verspricht "Ohrwürmer und Filmnostalgie".

Berliner Philharmoniker live in 230 Kinos

Bei den Berliner Philharmonikern dürfte aus einem anderen Grund etwas Wehmut aufkommen. Denn Sir Simon Rattle tritt zum letzten Mal als Chef der Berliner bei ihrem traditionellen Silvesterkonzert ans Pult. Stargast ist die amerikanische Mezzosopranistin Joyce DiDonato, die unter anderem die Orchesterlieder von Richard Strauss aufführt.

Auf dem Programm stehen auch Werke von Dvořák, Strawinsky, Bernstein und Schostakowitsch. Das Konzert wird am 31. Dezember in mehr als 230 Kinos in Europa live übertragen - in der Schweiz unter anderem in Zürich, Solothurn und Gstaad. Ab 18.45 Uhr ist es zeitversetzt im Kulturkanal Arte zu sehen. Die Ticketpreise für einen Konzertbesuch in der Philharmonie liegen zwischen 100 und 290 Euro.

Wiener erreichen 50 Millionen Zuschauer

Der Publikumsrenner bleibt freilich das Konzert der Wiener Philharmoniker am Neujahrstag. Es wird in mehr als 90 Ländern ausgestrahlt und soll über 50 Millionen TV-Zuschauer erreichen. Im Programm dreht sich natürlich fast alles um Werke aus der Strauss- Familie.

Wer live im Goldenen Saal des Musikvereins in Wien dabei sein will, braucht entweder beste Beziehungen oder Losglück. Denn ein Teil der Tickets wird jedes Jahr wie in einer Lotterie schon am Jahresanfang verlost. Mit Riccardo Muti steht ein Dirigent auf dem Podium, der das Neujahrskonzert der Wiener schon vier Mal leitete, zuletzt 2004. Die Kartenpreise liegen zwischen 35 und 1090 Euro.