Nach Herz-OP: Eurovision-Sieger Sobral singt wieder

Justin Timberlake läuft sich warm. "Die Super Bowl-Proben gehen gut", verrät der Sänger auf Instagram. Zum Beweis postet er ein Video. Darauf dehnt er sich, springt auf und kickt zum Schein mit den Sneakers in die Kamera. Zwei Tage nach seinem 37. Geburtstag am Mittwoch (31. Jänner) kommt sein neues Albums "Man of the Woods" heraus, am Sonntag folgt der Auftritt vor einem Millionenpublikum.