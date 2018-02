Nach Kritik wegen Männer-Überzahl: Grammy Academy prüft "Hürden und Vorurteile" gegen Musikerinnen

Die für die Grammys zuständige Recording Academy will Hürden und Vorurteile gegenüber Frauen in der Musikindustrie untersuchen. Das kündigte Academy-Präsident Neil Portnow an. Bei der Grammy-Verleihung am vergangenen Sonntag war wie in Vorjahren die grosse Mehrzahl der Preise an Männer oder von Männern geführte Bands gegangen, die auch häufiger auf der Bühne zu sehen waren als Frauen.