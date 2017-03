Nach Oscar-Panne: Filmakademie kündigt Veränderungen an

Nach der Panne bei der Oscar-Gala hat die Film-Akademie Konsequenzen für kommende Preisverleihungen angekündigt. "Es wird Veränderungen geben, damit so etwas in Zukunft nicht nochmal passiert", schrieb Academy-Präsidentin Cheryl Boone Isaacs in einer Mail an die Mitglieder der Film-Akademie, aus der am Donnerstag mehrere US-Medien zitierten.