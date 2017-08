Neues Festival will Fotografie-Koryphäen in die Schweiz holen

Grosser Bruder, kleiner Bruder - ihr Altersabstand von drei Jahren hat vielleicht in jungen Jahren bei der Band Crank noch eine Rolle gespielt. Heute sehen sich Luke und Adi Weyermann, die am 1. September als Rock-Duo The Weyers ihr zweites Album "Out Of Our Heads" veröffentlichen, als sich ergänzende Einheit: als Kopf und Muskel, als sensible Seele und Rebellenherz.