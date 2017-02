New York Fashionweek: «Fashion against Politics»

Calvin Klein

David Bowies Song «This is not America» führt die Models von Calvin Klein über den Laufsteg. Die gesamte Kollektion verkörpert eindeutig einen 70er Jahre Touch. «The sixtees are over... let´s listen to Black Sabbath».

Trotzdem bleibt Calvin Klein seiner sportlich, schicken Linie treu: Weiss - und Nudetöne werden mit einer kräftigen Farbe unterstützt. Cowboystiefel und Glitzerelemente geben dieser Kollektion einen Schubs in eine neue Richtung.

Raul Solis

Botschaften wie «Fuck Your Wall» und «No Ban, No Wall!!!» zeigen sich auf der Unterwäsche der Kollektion von dem mexikanischen Modeschöpfer Raul Solis.

Mode - eine Kunst, ein Statement. Keine oberflächliche Ballade hübscher Mädchen und schöner Klamotten. Hier werden keine Augen geschlossen.

Dion Lee

Bei Dion Lee stampfen die Models trotzig aus einem Vorhang rotem Lametta. Sehr coole Outfits, und auch hier ganz klar mit kämpferischem Unterton. Kunstpelz, Samt und Neopren. Gewappnet auf das was noch alles kommen mag, die Designer bereiten sich vor.

Jeremy Scott

Es scheint als sei Jeremy Scott ärgerlich, mies gestimmt, so ein erstes Résumé nach seiner Herbst/Winter Kollektion vor fünf Tagen in New York. Auf den zweiten Blick erkennt man es sofort: Er ist der Alte – bunt, laut, Glitzer, verrückte Schnitte und Kombinationen. Doch wenn man genauer zwischen den Zeilen liest, ist es offensichtlich: Die Models schritten wie Arbeiterinnen, gekleidet in Scott-T-Shirts über den Laufsteg. Auf ihrem Rücken die Nummer eines Kongressabgeordneten. Nur ein Beispiel wie Scott seine aktuelle Stimmung über das, was da im November geschehen war, in die Kollektion einfliessen lies.

Mit all den politischen Unruhen, die auf der ganzen Welt passieren, ist es keine Überraschung, dass einige Designer so das Gespräch suchten. Wieso sollten sie es auch nicht tun? Die einen entschieden sich für einen fokussierten, symbolischen Ausdruck und andere greifen zu Statementgrafiken. Eine Interpretation so nicht von Nöten, war und ist offensiv. Das Bild nach der Show und Wörter lassen eine sehr spezifische Aussage zu.