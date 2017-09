"Paris Can Wait" - Eleanor Coppola gibt ihr Spielfilmdebüt

Seit 54 Jahren steht Eleanor Coppola ihrem Mann Francis Ford Coppola zur Seite - sie im Schatten, er im Rampenlicht. Den sechsfachen Oscar-Preisträger ("Der Pate") hat die gebürtige Kalifornierin über Jahrzehnte hinweg an zahlreiche Sets seiner Filme begleitet. Auch in den philippinischen Dschungel zu den anstrengenden Dreharbeiten für das Kriegsepos "Apocalypse Now" (1979).

Die nervenaufreibende Produktion mit den Hauptdarstellern Marlon Brando und Martin Sheen hielt sie in der Dokumentation "Reise ins Herz der Finsternis" fest. Es folgten weitere Dokus, nebenbei zog sie drei Kinder gross, darunter die Schauspielerin und Regisseurin Sofia Coppola, ebenfalls Oscar-Preisträgerin.

Mit 81 Jahren bringt die Matriarchin des Filmclans nun ihren ersten eigenen Spielfilm ins Kino. Nach ihrem Drehbuch, von ihr selbst produziert. Ihr Regie-Debüt "Paris Can Wait" ist ein romantisches Roadmovie. Es spielt im sonnigen Südfrankreich, mit verführerischen Flirts, köstlichen Speisen und herrlichen Landschaften. Es ist zugleich ein humorvoller Egotrip, mit frechen Seitenhieben auf den vielbeschäftigten Ehemann und einem hinterfragenden Blick auf das eigene Leben.

Genauso passiert

Alec Baldwin spielt den Hollywood-Produzenten Michael Lockwood, Diane Lane seine Frau Anne, die ihn auf einer Geschäftsreise nach Cannes begleitet. Er muss dringend auf ein Set nach Budapest jetten. Sie hat Ohrenschmerzen und will nicht fliegen. In der Not springt Michaels französischer Businesspartner Jacques (Arnaud Viard) als Chauffeur für sie ein. Der muss ohnehin nach Paris fahren, dort wollen sich die Lockwoods wiedertreffen.

Sieben Stunden dauert die Fahrt, doch nicht in "Paris Can Wait". Hier werden es zwei lange Tage, stilecht in einem alten Peugeot-Cabrio, mit allen erdenklichen Stopps in Gourmet-Restaurants, alten Schlössern, kleinen Dörfern und an idyllischen Flüssen.

Eine wahre Geschichte? Als sie ihren Mann 2009 nach Cannes begleitete, sei genau das passiert, erzählte Eleanor Coppola dem "San Francisco Chronicle" über ihren damaligen Roadtrip. "Am Ende waren wir 48 Stunden unterwegs, es gab viele Stopps, eine Menge Essen und Wein, und Francis rief dauernd an, weil er sich wunderte, wo ich bin."

Franzose wie aus dem Bilderbuch

Jacques ist ein Franzose wie aus dem Bilderbuch. Raucher, Feinschmecker und Bonvivant. Aber man nimmt Viard die Klischees gerne ab. Lane spielt die zunächst skeptische Amerikanerin. "Wir sollten längst in Paris sein", erinnert sie ihren Fahrer. "Paris kann warten", ist die charmante Antwort. Und nach einer weiteren Schlemmerpause erklärt der Gourmet: "Schuldgefühle sind schlecht für die Verdauung".

Anne geniesst es zunehmend, verwöhnt zu werden. Das Geplänkel geht bald über die oberflächlichen Nettigkeiten hinaus. Endlich hat jemand Zeit zuzuhören. Sind Sie glücklich? Ist Ihr Leben erfüllt? "Vergiss nicht, er ist Franzose", mahnt der Ehemann am Telefon.

Man ist bald mal übersättigt

Als sehr "befreiend" beschreibt die Regisseurin die Erfahrung, Figuren zu erfinden, aber auch eigene Erlebnisse in die Handlung einzubauen. In Interviews und in ihren 2008 veröffentlichten Memoiren "Notes on a Life" spricht Coppola offen über Depressionen, den Tod ihres ältesten Sohnes durch einen Bootsunfall und den Konflikt, ihre eigene Kreativität der Karriere ihres Mannes unterzuordnen.

Mehr Tiefgang und Einblicke in das Seelenleben von Anne und Jacques hätten "Paris Can Wait" dennoch gut getan. Denn nach einer Weile verliert das Roadmovie an Fahrt. Eine wirklich knisternde Magie kommt zwischen den Weggefährten nicht auf. Und das gastronomische Schwelgen hat man irgendwann satt.

Verfasserin: Barbara Munker, dpa