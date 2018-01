Penélope Cruz erhält Ehren-César

Der Filmpreis, der als "französischer Oscar" gilt, soll Cruz am 2. März in Paris verliehen werden.

Die 43-jährige Schauspielerin habe bereits im Alter von 16 Jahren in ihrer ersten Rolle in "Jamón Jamón" geglänzt, hiess es in der Begründung der Akademie. Sie habe sowohl in internationalen Grossproduktionen wie auch in kleinen Filmen überzeugt.

Zudem habe sie mit verschiedenen Regisseuren gearbeitet wie dem Spanier Pedro Almodóvar, dem Briten Kenneth Branagh und zuletzt dem Iraner Asghar Farhadi. Ihr neuer Film "Todos Lo Saben" kommt im Mai heraus.

Für ihren Auftritt in Woody Allens Produktion "Vicky Cristina Barcelona" hatte Penelope Cruz 2009 einen Oscar als beste Nebendarstellerin erhalten.