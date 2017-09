Rassismus-Vorwurf gegen französischen Film "A bras ouverts"

Der Film produziere und reproduziere "rassistische und antiziganistische Stereotype", hiess es in einer Erklärung am Dienstag. "Zugewanderte rumänische Roma werden in der Produktion durchweg als nicht integrierbare Gegenkultur zur westlichen Zivilisation konstruiert."

"Es ist unerträglich, wie Angehörige der Minderheit als vormoderne und unzivilisierte 'Wilde' charakterisiert werden. Der Film benutzt die Minderheit als Projektionsfläche und Gegenbild und macht Geld auf Kosten einer ohnehin diskriminierten Minderheit mit Rassismus", sagte der Zentralratsvorsitzende Romani Rose.

"A bras ouverts" war am 21. September in deutschen Kinos angelaufen. Regisseur ist Philippe de Chauveron, der 2014 mit "Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?" einen Blockbuster gedreht hatte.

In "A bras ouverts" spielt der französische Publikumsliebling Christian Clavier einen linksliberalen Bestsellerautor, der sich bei einem TV-Streitgespräch zu der Aussage hinreissen lässt, er würde jederzeit eine hilfsbedürftige Roma-Familie in seiner Luxusvilla aufnehmen, und dann beim Wort genommen wird. Dem Film war bereits beim Kinostart in Frankreich Rassismus vorgeworfen worden.