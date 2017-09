Robbie Williams sagt Konzerte in Russland wegen Erkrankung ab

Der 43-Jährige sollte am Donnerstag in St. Petersburg auftreten und am Sonntag in Moskau. Er werde auch an einer Veranstaltung in Sotschi nicht teilnehmen, hiess es. Was Williams hat, war nicht bekannt.

Die Absage kam nur einen Tag, nachdem Williams ein Foto von sich auf Instagram postete und dazu schrieb: "Nächster Halt: St. Petersburg". Der Ex-Boyband-Star gehört zu den erfolgreichsten Musikern der Welt. Im vergangenen Jahr veröffentlichte er sein Album "The Heavy Entertainment Show". Der Sänger lebt seit Jahren in den USA.