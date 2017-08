Rocksänger unterbricht Show wegen eines Grapschers

Der Sänger Sam Carter hat die Show seiner Metalcore-Band Architects unterbrochen und einem Grapscher im Publikum mit Rausschmiss gedroht - dafür ist er in sozialen Netzwerken gefeiert worden. "Danke fürs Einschreiten, Sam!", "Was für ein prima Typ" oder "Du hast einen lebenslangen Fan gefunden" hiess es in Tweets.