SRF will "Wilder" und "Bestatter" fortsetzen

Der für diesen Sommer geplante Kinofilm über die Spielzeugpuppe Barbie wird um zwei Jahre verschoben. Der Streifen mit Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway ("The Princess Diaries") in der Hauptrolle komme erst im Mai 2020 in die US-Kinos, teilte das Filmstudio Sony am Dienstag laut US-Medien mit.