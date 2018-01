Schlüsselroman wird zum Unbehagentheater

"Weltzustand Davos" in der Box des Zürcher Schiffbaus

Ende Januar findet in Davos das WEF statt. Wer nicht dabei sein kann, hat immerhin Gelegenheit, im Schauspielhaus Zürich in die Rolle eines teilnehmenden CEOs zu schlüpfen. "Weltzustand Davos" hatte am Freitag Premiere.