Schriftsteller Philipp Gurt erhält neuen Schweizer Autorenpreis

Mit dem "Nummer 1 Award der Schweizer Bestsellerliste" will das Marktforschungsinstitut, das als Partner des Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verbandes (SBVV) die Schweizer Bestsellerlisten ermittelt, künftig heimische Autoren ehren, die mit Sachbüchern, Romanen oder Kinderbüchern die Charts gestürmt haben.

©Orell Füssli

Wie GfK Entertainment am Mittwoch in einem Communiqué mitteilte, spielt es keine Rolle, ob ein Titel direkt auf Platz eins einsteigt oder von einer unteren Position aus nach oben klettert. "Es ist uns wichtig, das lokale Schaffen zu würdigen. Dafür ist dieser Preis gedacht", so Andy Renggli, General Manager Schweiz GfK Entertainment.