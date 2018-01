Schweizer Filmpreis 2018: Die Nominierten stehen fest

Für den Schweizer Filmpreis 2018 sind insgesamt 79 Filme in 12 Kategorien angemeldet. Alle Filme wurden von rund 350 Mitgliedern der Schweizer Filmakademie gesichtet und beurteilt. Die Resultate der anonymen Abstimmung dienen der Nominationskommission als Empfehlung.

Nominationen für den Schweizer Filmpreis 2018

Bester Spielfilm je Nomination CHF 25'000



BLUE MY MIND von Lisa Brühlmann (tellfilm GmbH)

DENE WOS GUET GEIT von Cyril Schäublin (Seeland Filmproduktion GmbH)

IL COLORE NASCOSTO DELLE COSE von Silvio Soldini (ventura film sa)

MARIO von Marcel Gisler (Triluna Film AG)

TIERE von Greg Zglinski (tellfilm GmbH)

Bester Dokumentarfilm je Nomination CHF 25'000

A LONG WAY HOME von Luc Schaedler (go between films GmbH)

ALMOST THERE von Jacqueline Zünd (Hugofilm Productions GmbH)

AVANT LA FIN DE L'ÉTÉ von Maryam Goormaghtigh (Intermezzo Films SA)

DAS KONGO TRIBUNAL von Milo Rau (Langfilm)

L'OPÉRA DE PARIS von Jean-Stéphane Bron (Bande à part Films)

Bester Kurzfilm je Nomination CHF 10'000

EN LA BOCA von Matteo Gariglio (Matteo Gariglio)

FACING MECCA von Jan-Eric Mack (Dschoint Ventschr Filmproduktion AG)

INS HOLZ von Corina Schwingruber Ilić, Thomas Horat (Mythenfilm)

RAKIJADA von Nikola Ilić (PiXiU FILMS GmbH)

REWIND FORWARD von Justin Stoneham (La Belle Film GmbH)

Bester Animationsfilm je Nomination CHF 10'000

AIRPORT von Michaela Müller (Schick Productions)

IN A NUTSHELL von Fabio Friedli (YK Animation Studio GmbH)

LE FIL D'ARIANE von Claude Luyet (Studio GDS)

Bestes Drehbuch je Nomination CHF 5'000

BLUE MY MIND - Lisa Brühlmann

MARIO - Marcel Gisler, Thomas Hess

VAKUUM - Christine Repond

Beste Darstellerin je Nomination CHF 5'000

Loane Balthasar (Sarah) in SARAH JOUE UN LOUP-GAROU

Monica Gubser (Gertrud Forster) in DIE LETZTE POINTE

Luna Wedler (Mia) in BLUE MY MIND

Bester Darsteller je Nomination CHF 5'000

Max Hubacher (Mario Lüthi) in MARIO

Stefan Kurt (Papa Moll) in PAPA MOLL

Sven Schelker (David) in GOLIATH

Beste Darstellung in einer Nebenrolle je Nomination CHF 5'000

Jessy Moravec (Jenny Odermatt) in MARIO

Zoë Pastelle Holthuizen (Gianna) in BLUE MY MIND

Mona Petri (Mischa/Andrea/Eisverkäuferin) in TIERE

Beste Filmmusik je Nomination CHF 5'000

BLUE MY MIND - Thomas Kuratli

DAS KONGO TRIBUNAL - Marcel Vaid

DIE KLEINE HEXE - Diego Baldenweg, Lionel Vincent Baldenweg, Nora Baldenweg

Beste Kamera je Nomination CHF 5'000

BLUE MY MIND - Gabriel Lobos

KÖHLERNÄCHTE - Pio Corradi

TIERE - Piotr Jaxa

Beste Montage je Nomination CHF 5'000

ALMOST THERE - Gion-Reto Killias

BLUE MY MIND - Noemi Preiswerk

PAPA MOLL - Kaya Inan

Bester Abschlussfilm Nomination CHF 2'500

MA YAN CHAN – WAVES OF TRANSITION von Jonas Scheu (HES-SO ECAL/HEAD)

Wahl der Nominierten

Das Eidgenössische Departement des Innern wählt eine fünfköpfige Kommission aus den Mitgliedern der Schweizer Filmakademie. Diese spricht die Nominationen basierend auf den Empfehlungen der rund 350 Mitglieder der Akademie aus. Die von Ivo Kummer, Leiter Sektion Film BAK, präsidierte Nominationskommission setzt sich aus folgenden Akademie-Mitgliedern zusammen:Elodie Brunner, Produzentin, Lausanne; Andrea Zogg, Schauspieler, Tamins; Jasmin Basic, Programmkuratorin Festivals, Genf; Philipp Portmann, Journalist, Wettingen; Stéphane Mitchell, Drehbuchautorin, Genf.

Die Woche der Nominierten

In der Woche der Preisverleihung vom 19. bis 25. März widmet sich die Woche der Nominierten in den Cinémas du Grütli in Genf und im Filmpodium Zürich den nominierten Filmen. Die öffentlichen Veranstaltungen bilden das Rahmenprogramm zur Preisverleihung und bieten dem Publikum Gelegenheit, in einen direkten Dialog mit den Filmschaffenden zu treten.

Die Preisverleihung

Die Verleihung des Schweizer Filmpreises findet am Freitag, 23. März 2018 in der Halle 622 in Zürich Oerlikon statt, in Anwesenheit von Bundesrätin Simonetta Sommaruga als Vertreterin der Landesregierung. Die Ehrung des einheimischen Filmschaffens wird vom Bundesamt für Kultur BAK mit den Partnern SRG SSR und der Association „Quartz“ Genève Zürich realisiert und in Zusammenarbeit mit Swiss Films, der Schweizer Filmakademie und den Solothurner Filmtagen organisiert.