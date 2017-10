Serie "Star Trek: Discovery" geht in zweite Staffel

Nach dem Erfolg der neu aufgelegten Kultserie "Star Trek" geht das Abenteuer um das Raumschiff "Discovery" in den USA in eine zweite Staffel. Schon in den sechs Folgen der ersten Staffel habe "Star Trek: Discovery" zu einem "Wachstum an Abonnenten, Kritikerlob und einem gewaltigen weltweiten Fan-Interesse" geführt, sagte der Präsident von CBS Interactive, Marc DeBevoise, am Montag.