"Sesamstrasse" veröffentlicht "Despacito"-Parodie

Der britische Schauspieler Ed Skrein, der in "Deadpool" den Bösewicht Ajax spielt, lässt sich auf einen weiteren "Hellboy"-Film "Rise of the Blood Queen" ein. Gemäss "The Hollywood Reporter" übernimmt er in dem Reboot - einer Wiederauflage der Geschichte - die Rolle eines Militär-Majors, der sich in einen Jaguar verwandeln kann.