Sommerhit "Despacito" stellt US-Charts-Rekord ein

Der Sommerhit "Despacito" von Luis Fonsi und Daddy Yankee in der Remix-Version mit Justin Bieber hat in den USA einen 21 Jahre alten Chart-Rekord eingestellt. Seit 16 Wochen liegt der Latin-Song mittlerweile auf Rang eins der US-Single-Charts und damit genauso lange wie "One Sweet Day" von Sängerin Mariah Carey und der R&B-Band Boyz II Men, wie das Musikmagazin "Billboard" am Montag berichtet.