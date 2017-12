Die "Tatort"-Folge mit den meisten Leichen - nämlich sechs - war der Kiel-Krimi "Borowski und das dunkle Netz" vom 19. März.

Im Jahr 2016 hatte es die Rekord-Leichenzahl von 162 in 37 Filmen gegeben. 2015 waren es 111 Leichen in 40 Krimis. 2014 wurden 150 Tote in 36 Filmen gezählt. Die ARD-Reihe "Tatort" gibt es seit 1970. Am zweiten Weihnachtstag lief mit der Weimar-Folge "Der wüste Gobi" - dem letzten "Tatort" des Jahres - insgesamt der 1040. Krimi der Reihe.