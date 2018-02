Til Schweiger zum Fall Wedel: Wir müssen Missbrauchsopfern zuhören

Die Nominierten für den Schweizer Filmpreis 2018 wurden heute im Rahmen der Nacht der Nominationen bekannt gegeben. Die Preisverleihung des Schweizer Filmpreises findet am 23. März in Anwesenheit von Bundesrätin Simonetta Sommaruga zum ersten Mal in der Halle 622 in Zürich Oerlikon statt. Das Publikum kann während der Woche der Nominierten vom 19. bis 25. März 2018 in Zürich und Genf die nominierten Filme im Kino sehen und mit Filmschaffenden diskutieren.