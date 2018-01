Timberlake: Kein zweites "Nipplegate" bei Super Bowl

In einem offenen Brief hatte die Organisation des Eltern-TV-Rats in den USA Timberlake am Dienstag (Ortszeit) aufgefordert, die Halbzeit-Show der Football-Veranstaltung "freundlich und sicher" für Kinder zu gestalten. Der Rat wünschte sich einen positiven, erbaulichen und unterhaltsamen Auftritt des Sängers.

Zuletzt war der 36-Jährige 2004 gemeinsam mit Sängerin Janet Jackson aufgetreten - und hatte für einen Skandal gesorgt, als er ihr zum Ende des Lieds einen Teil ihres Oberteils abriss und Jacksons Brustwarze entblösste. Das brachte dem TV-Sender, der den Super Bowl übertrug, eine Geldstrafe von 550 000 Dollar (etwa 467 000 Euro) ein. Diese wurde später aber wieder aufgehoben.

Die Musiker sprachen damals von einem Fehler an Jacksons Kostüm. In die US-Medien ging der Auftritt auch als "Nipplegate" ein.