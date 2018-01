Tomi Ungerer wird in französische Ehrenlegion aufgenommen

Neuer "Star Wars"-Titel erfolgreichster Film 2017 in Nordamerika

Der neue Teil der "Star Wars"-Saga hat sich am letzten Wochenende des Jahres den Platz als erfolgreichster Film 2017 in Nordamerika gesichert. Mit Einnahmen von 52,4 Millionen Dollar in den USA und Kanada kam der Streifen auf insgesamt gut 517 Millionen Dollar.