Trendy und cool: Relikte aus vergangenen Zeiten oder Zukunft - der Sonnenbrillentrend 2017

Silberblick

Mädels aufgepasst! Zwar keine Brille für Selfies, aber für Spionage eignet sie sich gut. Die Spiegelbrille taucht in allen Formen auf. Lediglich sind die Gläser 2017 selbst das Gestell.

Sehr futuristisch und innovativ, dieser Trend ist primär in Silber sehr beliebt.

Doppelt gemoppelt

Bei diesem Modell handelt es sich um den Doppelsteg.

Der Eyecatcher mag es rund und bunt, und auch hier blitzt uns der Spiegeltrend an.

Die Girls tragen diese Sonnenbrille sportlich mit filigranen goldfarbenen Bügeln.

Cat eyes

Retro und sexy, die Cat eyes sind wieder da.

Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Bettie Page - diese drei wunderschönen Frauen waren unterschiedlich wie Tag und Nacht. Aber die Vorliebe für diese Sonnenbrille war ihnen gemein.

2017 taucht der Sonnenbrillenklassiker in einer überdimensionalen Grösse auf. Verziert mit Glitzer und Steinchen. Sie ist kein Accessoire, diese Brille ist der Mittelpunkt selbst.

What comes around goes around

Sommer, Sonne, Love and Peace der 70er Jahre Style hält an. Vollständig runde Brillen im Hippie Look sind auch diesen Sommer ein Must-have.