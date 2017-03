"Truth Be Told": Damian Lynn geht keine Kompromisse mehr ein

Was Damian Lynn in den zehn neuen Songs erzählt, sind Geschichten aus dem Alltag. Aus einem Leben eines nachdenklichen Zufriedenen. So ist "Your Love" ist ein stimmungsvoll-lebendiges Liebeslied, und auch "When We Do it", die erste Single des neuen Albums, handelt von einer besonderen Frau.

Im Gegensatz dazu erzählt "Clock" von der Zeit, die man nicht aufhalten kann, und "Run" beschreibt den Zwiespalt zwischen der Person, die man ist, und jener, die man sein möchte. Letzteres ist eine überraschend ruhige und tiefsinnige Krönung eines sonst meist rhythmischen und leichtfüssigen Pop-Albums. Und mehr noch ist es die Nummer, die das internationale Potential Lynns am deutlichsten zum Ausdruck bringt.

Erfolg im Ausland

Während er bei seinem Debüt "Count To Ten" nach eigenen Angaben noch Kompromisse eingegangen ist, fährt der Musiker inzwischen seine Linie. Auf "organische und gesunde" Art habe er musikalisch zu sich selbst gefunden, sagte der 25-Jährige im Gespräch mit der Nachrichtenagentur sda. Indem er zahllose Live-Auftritte im In- und Ausland bestritt und seinen Weg nach oben unbeirrt und vor allem selbstständig beging.

Der Lohn sind ein Swiss Music Award für das "Best Talent" im vergangenen Februar und landesweit zunehmende Bekanntheit. "Es wäre aber falsch, nur bis zu den Grenzen der Schweiz zu denken", so Lynn. Der Songschreiber möchte auch das Ausland erobern.

Um stetig weiterzukommen schaut Damian Lynn bewusst nicht nach rechts und links. "Was nicht heisst, dass ich etwas gegen fremde Meinungen habe", sagt er. Er hat ganz einfach seit längerem keine Band mehr um sich, mit der er sich abstimmen, Termine finden und sich musikalisch finden muss. Für das neue Album spielte der Luzerner, abgesehen vom Bass, alle Instrumente selbst ein. "Das ist auch ein bisschen mein Erfolgsrezept", so Lynn. Er müsse mit niemandem ausser sich an einem Strick ziehen.

Nicht auf den Lorbeeren ausruhen

Obwohl zumeist im Alleingang, mit einer Loop Station und allerhöchstens einem Drummer unterwegs, sind die Live-Shows von Damian Lynn als mitreissend bekannt. "Ich rede auch sehr gerne über meine Konzerte, weil mir Live-Auftritte am liebsten sind", so Lynn.

Das Album und seine Bühnenauftritt sind zwei paar Schuhe, sagt er. "Truth Be Told" sei bewusst "mit so wenig Zutaten wie möglich gekocht". Keine Strings, kein Extrapiano, kein Schischi, nichts. Einfach nur das, was er an Konzerten auch umsetzen kann.

"Die Leute haben geschnallt, wer Damian Lynn" ist, zieht der Musiker nach von Live-Präsenz geprägten zwei Jahren Fazit. Insofern habe er das Ziel, das er sich bei Veröffentlichung des Vorgängeralbums gesetzt habe, erreicht.

Dass er nun in "der Maschinerie" angekommen sei, will er so nicht stehen lassen. "Ich darf auch weiterhin nichts anbrennen lassen, muss gute Songs schreiben und gute Arbeit leisten", sagt er. Dass er dazu fähig ist, wird Damian Lynn mit seinem neuen Album in null Komma nichts beweisen.