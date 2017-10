US-Medien: Kate Winslet in neuem "Avatar"-Film

Aus Mangel an Versöhnung: Liam Gallaghers Solo-Debüt "As You Were"

Er hätte lieber ein neues Oasis-Album. Doch weil die Chancen dafür in naher Zukunft eher schlecht stehen, muss Liam Gallagher eben erstmal allein ran - am 6. Oktober kommt sein erstes Solo-Album "As You Were" in die Läden. Britpop zwischen alter Schule und Neuanfang.