Urs Faes und Jonas Lüscher für Buchpreis nominiert

Der Hauptpreis, der am 12. November in Basel vergeben wird, ist mit 30'000 Franken dotiert. Die übrigen Finalisten bekommen je 2500 Franken. Dieses Jahr waren gemäss Veranstalter 78 Werke zur Jurierung eingereicht worden.

"Die Wahl fiel uns aufgrund der Vielzahl qualitativ hochstehender Texte in diesem Jahr ausserordentlich schwer", wird Jury-Sprecher Philipp Theisohn in einer Mitteilung vom Dienstag zitiert.

Die Jury habe sich für fünf mutige Texte entschieden, "die sich, jeder auf seine Art, einer beunruhigenden Wirklichkeit stellen und diese kunstvoll zu meistern verstehen". In Urs Faes' "Halt auf Verlangen" beispielsweise ist die beunruhigende Wirklichkeit einer Krebsbehandlung.

40 Mal fährt der Protagonist mit dem Tram in die Klinik zur Bestrahlung. Und vielleicht noch ein 41. Mal zwei Stationen weiter bis "Endstation Rehalp, Einzelgrab in der Buchenallee". Dieses "Kranken-Kindheits-Fahrtenbuch" sei sein "vielleicht heiterstes, vergnüglichstes (Werk) geworden", sagte der 70-Jährige darüber. "Und heilsam war das Schreiben auch."

Zwei Zweitlinge

Auch in Jonas Lüschers Zweitling "Kraft", mit dem es der Autor schon auf die Longlist des Deutschen Buchpreises geschafft hat, fährt einer weg: aus der Schweiz ins Silicon Valley, um dort in einem Rhetorik-Wettbewerb genug Geld zu gewinnen, um sich von seiner zweiten Frau scheiden zu können. "Lust- wie humorvoll schildert 'Kraft' eine bewegend unbewegte deutsche Karriere", urteilte die Schweizer Buchpreis-Jury.

Ein Zweitling ist auch Martina Clavadetschers Roman "Knochenlieder", für den sie bereits den Preis der Marianne und Curt Dienemann Stiftung erhalten hat. Ihr sprachlich elaborierter Roman spielt in der Zukunft. Der erste Teil handelt vom Kinderwunsch eines Paares in einer Aussteigersiedlung, der zweite von einer den Übergriffen ihres Vaters ausgesetzten Hackerin. Im dritten Teil will die Verfasserin selber Teil der Erzählung werden.

Und zwei Erstlinge

In Julia Webers nominiertem Erstling "Immer ist alles schön" richten sich zwei Kinder in einer höchst beunruhigenden Lebenssituation ein: Die Mutter, eine unzuverlässige, vergnügungssüchtige Alkoholikerin, verschwindet allmählich, erst seelisch, dann auch physisch. "Durch die Augen der Tochter verwandelt der Text die familiäre Katastrophe in ein fantastisches Geschehen, dem man fasziniert wie bestürzt gegenübersteht", beschreibt es die Buchpreis-Jury.

Ebenfalls ein Romanerstling ist "Das kürzere Leben des Klaus Halm" von Lukas Holliger, der - wie übrigens auch die Mitnominierte Clavadetscher - vom Theater her kommt. In seinem Basel-Roman stalkt ein arbeitsloser Möchtegern-Filmemacher einen Zauderer, um allmählich dessen Leben zu übernehmen.

Prominent besetztes Fest zum Jubiläum

Der vom Deutschschweizer Buchhändler- und Verlegerverband und LiteraturBasel vergebene Schweizer Buchpreis feiert heuer sein zehnjähriges Bestehen. Begangen wird das Jubiläum mit einem Fest am Vorabend der Buchpreis-Verleihung im Rahmen des Literaturfestivals BuchBasel. Erwartet werden dazu gemäss Mitteilung auch "die Protagonisten der vergangenen Jahre" wie beispielsweise die Buchpreisträger Lukas Bärfuss, Peter von Matt oder Melinda Nadj Abonji.