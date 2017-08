Vielseitigkeit und Spielfreude stärken The Weyers in ihrem Kern

Halt. Dass Sänger und Gitarrist Adi der Kopf und er als Schlagzeuger der Muskel sei, das hat Luke Weyermann einmal selber gesagt. Dass sich hinter dem einen eine sensible Seele, hinter dem anderen ein Rebellenherz befindet, sind dagegen oberflächliche Schlüsse, die aus dem musikalischen Werdegang in den Jahren vor The Weyers sowie dem äusserlichen Erscheinungsbild gezogen wurden.

Letzteres ist auf den ersten Blick so einheitlich wie sich die Brüder fühlen. Beide sind von oben bis unten in Schwarz gekleidet, als sie zum Interviewtermin in ihrer Heimat Zürich erscheinen - auf Pressebildern und an Konzerten ist dies zumeist nicht anders.

Doch während das Schwarz bei Luke das Ungestüme, Wilde, seine Vergangenheit als Musiker in Punk- und Metal-Formationen unterstreicht, betont es bei Adi, der sich nach seiner Zeit bei der Skate-Punk-Band Crank den sanfteren Tönen zugewandt hat, seine verletzliche Ausstrahlung.

Für ihn, der als Solokünstler Alben wie "Pool" (2007) und "Wood" (2008) veröffentlicht hat, ist denn auch klar, dass sein älterer Bruder den Rock in die gemeinsame Band gebracht hat. Luke wiederum will dies nicht so stehen lassen: "Es ist vielmehr so, dass ich Adi Raum gebe, um seinen eigenen Rock zu entfalten", sagte er im Gespräch mit der Nachrichtenagentur sda.

Der Vielfalt keine Grenzen gesetzt

So ist das zweite Album der Weyers, "Out Of Our Heads", in der Summe ganz klar ein Rockalbum. Allerdings kein gradliniges, denn Tempo wie Einflüsse und Stimmungen variieren von Song zu Song.

Das titelgebende "Out Of Our Heads" etwa ist eine elektrifizierende Wucht, während "Strange Thing" und "Bout Love" oder "White Elephant" ebenfalls viel Gegenwind bieten, aber doch eher als bluesig-brachiale Rockgitarren-Schlagzeug-Liaisons beschrieben werden können. "Darkness" wiederum ist eine ergänzende Popnummer.

"Wir haben das Spektrum bei diesem Album bewusst weit geöffnet", so Adi Weyermann - "und viele Meinungen und äussere Einflüsse zugelassen". Sogar noch in der Aufnahmezeit in Berlin mit Produzent Christian Neander, ehemals Songwriter und Gitarrist der Band Selig, hätten sie Inputs umgesetzt und Textpassagen geändert.

Ein Einheitsgebilde zu konstruieren und einem gewissen Stil zu folgen, sei nie das Ziel gewesen. "Wir wollen in erster Linie authentisch sein und zugängliche Musik machen, die die Leute verstehen", so der Sänger. Was sie live und auf dem Album präsentieren, müsse man nicht mit einem Wort überschreiben können. "Wir passen in keine Schublade, auch wenn wir nur zu zweit sind", so Luke.

Erkennbare Authentizität

Zugänglich, das ist dieses vielseitige Album auf jeden Fall. Nicht nur deshalb, weil von hart bis sanft, von schnell bis langsam für jeden Geschmack etwas dabei sein dürfte. Ein einnehmender Faktor sind auch die persönliche Texte, deren Inhalt selbst dann in Erinnerung bleibt, wenn man das Gefühl hat, gar nicht so bewusst hingehört zu haben.

Wenn sich ein eingeschworenes Team wie The Weyers treu bleibt, indem es seinen Gelüsten nachgibt, ausprobiert und sich verändert, dann stärkt das die Authentizität. Und diesbezüglich halten es Adi und Luke Weyermann nach eigenen Angaben ein bisschen wie die Beatles, die stilistisch gesehen ebenfalls in diese und jene Richtung ausschlugen und trotzdem immer als die Beatles erkennbar blieben.