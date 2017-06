"Wonder Woman" - stärkster US-Kinostart für den Film einer Frau

Der Film um die Superheldin "Wonder Woman" hat die hohen Erwartungen erfüllt und mit Einnahmen von 100,5 Millionen Dollar die Spitze der Kinocharts in den USA und Kanada erobert. Der Film mit Gal Gadot in der Hauptrolle startet in der Deutschschweiz in anderthalb Wochen.

Der Film dreht sich um die Heldin Diana Prince von der Insel der Amazonen, wo Frauen regieren und es keine Männer gibt. Andere Filme um Superhelden wie "Iron Man" oder "Thor" waren schwächer gestartet, "Deadpool" kam an seinem Eröffnungswochenende aber etwa auf 132 Millionen Dollar. Weltweit spielte "Wonder Woman" sogar 223 Million Dollar ein.

Könnte eine Bresche schlagen für Frauen

"The Hollywood Reporter" sprach von einem "historischen" Start und einem "entscheidenden Moment für Hollywoods Gender-Problem". Gemäss dem Branchendienst handelt es sich bei dem Film von Regisseurin Patty Jenkins um den stärksten Start des Films einer Regisseurin.

Die Studios tun sich vor allem bei grossen Produktionen, aber auch generell bis heute schwer, Frauen mit der Regie zu betrauen. Laut "Hollywood Reporter" könnte der Erfolg von "Wonder Woman" den Druck erhöhen, weiblichen Filmemachern Jobs anzubieten.

Die 45 Jahre alte Jenkins hatte zuvor nur bei dem mit einem Oscar ausgezeichneten Spielfilm "Monster" von 2003 Regie geführt, den sie acht Jahre zuvor mit einem Budget von lediglich acht Millionen Dollar gedreht hatte. Vor Jenkins hatte der Film "Fifty Shades of Grey" von Sam Taylor-Johnson mit Einnahmen von 85,1 Millionen Dollar den Titel als stärkster Kinostart einer Regisseurin gehalten.

Ferner liefen...

Auf dem zweiten Platz der nordamerikanischen Kinocharts landete die animierte Komödie "Captain Underpants". Der Film dreht sich um zwei Schüler, die ihren Schulleiter hypnotisieren und ihn glauben lassen, er sei ein Superheld.

Der in der Vorwoche eher schwach gestartete, fünfte Teil der "Fluch der Karibik"-Reihe rutschte vom ersten auf den dritten Platz. "Guardians of the Galaxy 2", "Baywatch" und "Alien - Covenant" rutschten jeweils einen Platz hinter ihre Platzierung der Vorwoche.