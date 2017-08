ZFF ehrt Schauspieler Andrew Garfield mit Golden Eye Award

"Nach seinem meisterhaften Spiel in 'Hacksaw Ridge' und 'Silence' beweist sich Andrew Garfield mit der eindrücklichen und fesselnden Darstellung in "Breathe" als einer der bedeutendsten Stars seiner Generation", wurden die ZFF-Co-Direktoren Nadja Schildknecht und Karl Spoerri im Communiqué vom Dienstag zitiert. Der Oscar-nominierte Darsteller ist ausserdem für seine Rollen in "The Amazing Spider-Man" oder "The Social Network" bekannt.

Begleitet wird der 34-Jährige von seinem Schauspielkollegen Andy Serkis, der mit "Breathe" sein Regiedebüt gibt. Der Film beruht auf der wahren Geschichte der Eltern von Produzent Jonathan Cavendish, der ebenfalls anwesend sein wird. "Breathe" wird am Freitag, 6. Oktober, als Gala Premiere gezeigt.